PARP ogłosiła II edycję programu 'Akademia Menadżera Innowacji'

"Akademia Menadżera Innowacji" to unikalny program skierowany do kadry zarządzającej, a w przypadku firm z segmentu MŚP także właścicieli. Menadżerowie, którzy biorą udział w projekcie, zdobywają wysokie kompetencje z zakresu kształtowania kultury innowacyjnej w firmie, organizacji pracy i zarządzania ryzykiem oraz całym cyklem innowacyjnym, podano.

Program Akademii przewiduje do 60 godz. doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla firm z sektora MŚP i dużych. Firmy w Polsce mają wiele możliwości wsparcia kapitałowego i infrastrukturalnego, a dzięki projektowi PARP mogą także rozwijać swoje kompetencje, podkreślono.

"To, co wyróżnia Akademię, to zorientowanie na konkretne potrzeby firm. Nasi eksperci podchodzą do swoich podopiecznych holistycznie, to znaczy wspierają firmy w procesach innowacyjnych i równolegle wzmacniają ich kadry poprzez działania szkoleniowe i warsztatowe oraz doradztwo. AMI to po prostu jakość. I na jakość właśnie stawiamy w szkoleniach naszych uczestników" - dodała prezes PARP Małgorzata Oleszczuk.