PARP: Program Pilot Maker Elektro ScaleUp wprowadził na rynek ponad 20 innowacji

"O sukcesie trwającego ponad dwa lata programu świadczą liczby: przeszło 140 zgłoszeń od startupów, 33 nowatorskie technologie wybrane do wsparcia oraz nie - jak planowano - 7, a aż 15 zaangażowanych korporacji" - powiedział zastępca prezesa PARP Mikołaj Różycki, cytowany w komunikacie.

Nowatorskie rozwiązania w obszarze elektromobilności stworzone przez startup były rozwijane przy współudziale partnerów korporacyjnych i testowane na ich infrastrukturze. Do programu Pilot Maker Elektro ScaleUp przystąpiły takie firmy, jak PKN Orlen, Tauron Polska Energia, PGE Nowa Energia, Poczta Polska, PKP Telkol, Rafako, Carrefour Polska, Siemens, Synerise, Elzab czy SimFabric.

"To pokazuje, jak wiele podmiotów z różnych branż upatruje szansy na rozwój produktów i usług dla ekosystemu elektromobilności. Zebraliśmy rekordowy wkład finansowy od partnerów. To ponad 4 mln zł, co dowodzi, że nasi odbiorcy technologii liczą na zwroty z inwestycji w dalszej komercyjnej współpracy ze startupami" - dodała prezes techBrainers, który był operatorem programu, Magdalena Jackowska-Rejman.

Środki europejskie przekazane przez PARP i służące testowaniu oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii startupów wyniosły 9 mln zł. Pieniądze wsparły rozwój 33 innowacyjnych projektów. Wśród nich znalazła się budowa ultraszybkich ładowarek samochodowych następnej generacji.

"Zastosowaliśmy węglik krzemu, dzięki czemu sprawność urządzenia sięga aż 97%. Poza najwyższą sprawnością, nasz produkt charakteryzuje się najlepszym w klasie współczynnikiem mocy do gabarytów. W kompaktowej obudowie oferowane są warianty mocy od 25 do aż 150 kW" - powiedział wiceprezes startupu Euroloop, który w ramach pilotażu pracował z PKN Orlen, Piotr Krzemiński.

Liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce może się szybko zwiększyć dzięki innowacji EV Charge.

"W kompozytowy słup oświetleniowy wbudowaliśmy dwa gniazda ładowania samochodów i jedno do rowerów. Jeśli wykorzystamy istniejącą infrastrukturę oświetleniową, możemy bez zbędnych formalności, nie zastawiając przestrzeni publicznej nowymi urządzeniami, zwiększyć dostępność punktów ładowania dla kierowców" - wyjaśnił prezes startupu Zbigniew Szkopek. Odbiorcą technologii był Tauron Polska Energia, który zarządza siecią słupów oświetleniowych na południu Polski.

Firmy z branży energetycznej pozyskały też rozwiązania do zwiększenia efektywności wykorzystania mocy. Enelion zbudował urządzenia realizujące algorytm dynamicznego balansowania obciążeniem z funkcją przełączania faz. Dzięki niemu administratorzy sieci stacji ładowania do samochodów elektrycznych są w stanie optymalnie wykorzystać dostępną moc ładowania w danej lokalizacji. MC? Energy i FelxiDao zastosowały natomiast technologie blockchain do śledzenia przepływu energii. Dzięki nim kierowcy samochodów otrzymają opcję zakupu prądu od wybranego wytwórcy energii odnawialnej. Będą mogli wybrać typ energii: słoneczną, wiatrową i wodną, oraz określić odległość geograficzną od jej źródła.

W ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp rozwinięto też całą gamę produktów informatycznych, które wspierają elektromobilność. Powstał m.in. pierwszy na świecie symulator nauki jazdy e-autobusem, który pozwoli ograniczyć koszty kształcenia kierowców. Digital Mobility Polska stworzył dedykowany samorządom system analizy tras i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, który podpowiada, jak optymalnie wykorzystać w mieście tabor elektryczny. To ostatnie rozwiązanie testował w swoim autobusie elektrycznym Rafako EBUS, wymieniono.

Podobne rozwiązanie powstało z myślą o firmach. Aplikacja spółki VivaDrive służy do optymalizacji kosztów we flocie aut spalinowych i elektrycznych. Rozwiązanie pomaga również firmom wprowadzać do organizacji auta elektryczne. Dzięki wykorzystaniu technologii Big Data i sztucznej inteligencji, dostarczanych przez odbiorcę technologii - Synerise, zbadano zachowania kierowców i efektywność kierowców. Dzięki nam można obniżyć koszt użytkownia auta firmowego o nawet 4 tys. zł rocznie.

"Pilot Maker Elektro ScaleUp pokazał, że przy odpowiednim podejściu, dobrych narzędziach i profesjonalnym zespole nawet wielkie, ociężałe i dotąd mało innowacyjne państwowe firmy energetyczne mogą w szybkim czasie stać się poligonem dla rozwiązań naprawdę innowacyjnych w skali Europy. Podkreśla, że duże firmy energetyczne stoją przed wielkim wyzwaniem dostosowania do transformacji energetycznej i bez wsparcia startupów będzie to dla nich bardzo trudny proces. - Dlatego tak ważna jest nie tylko kontynuacja takich programów branżowych, jak Pilot Maker Elektro ScaleUp, ale także nieustający partnerski wysiłek innowacyjny ze strony państwowych firm energetycznych" - skomentowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Pilotaż Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

