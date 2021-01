Pekao oczekuje dalszego wzrostu liczby i wartości transakcji M&A w sektorze IT

"Polski sektor IT cechuje rosnąca aktywność w obszarze fuzji i przejęć, co wynika z jego atrakcyjności (obecne i oczekiwane tempo rozwojowe) oraz trendów przychodzących z USA (ogromne inwestycje w Big Techy i startupy technologiczne). Epidemia COVID tylko wzmocniła to zainteresowanie z racji odporności branży. Wg danych Mergermarket, w ostatnich latach w Polsce liczba transakcji zwiększyła się około dwukrotnie, a ich wartość co najmniej kilkukrotnie. Należy się spodziewać dalszego wzrostu w tym zakresie"