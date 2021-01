Pekao: Wydatki na cyfryzację będą nadal rosły w przemyśle, handlu i usługach

Analitycy zwracają uwagę, że choć odbiorcy usług IT są generalnie dosyć zdywersyfikowani, to od lat bardzo dużą rolę pełnią dwa sektory: banki i administracja publiczna. Oba obarczone są przy tym ryzykiem spowolnienia w zakresie przyszłych wydatków na IT (w pierwszym przypadku barierą mogą być trudne otoczenie regulacyjno-podatkowe; w drugim problemem jest powolny proces cyfryzacji państwa i ewentualne "mrożenie" wydatków na kluczowe projekty, szczególnie biorąc pod uwagę wyzwania kryzysu COVID-19).