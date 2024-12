Pepco z pierwszą dywidendą od debiutu giełdowego. Akcje mocno w górę

Szczegóły polityki dywidendowej

O lepszej kondycji finansowej grupy świadczy też tzw. niski wskaźnik dźwigni finansowej, który przed zastosowaniem standardu MSSF 16 wynosi zaledwie 0,5x. Wskaźnik dźwigni finansowej to miara, która pokazuje, ile długów ma firma w porównaniu do jej kapitału własnego. Niski wskaźnik (tutaj 0,5x) oznacza, że firma ma mało długów w stosunku do swojego kapitału, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów i analityków finansowych.