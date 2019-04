PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej

Jak wyjaśnia PERN, aktualnie do dyspozycji są zapasy handlowe klientów znajdujące się w systemie PERN. Do tego w razie potrzeby zostaną uruchomione zapasy obowiązkowe, które uwalnia Ministerstwo Energii na wniosek rafinerii.

Ropa sprowadzana jest także przez Naftoport w Gdańsku. Teoretycznie zdolności krajowego systemu (Naftoport plus Rurociąg Północny z Gdańska do Płocka) pokrywają z nawiązką 100% zapotrzebowanie na ropę krajowych rafinerii, a także dodatkowo niemieckich zakładów w Schwedt i Leunie, do których również trafia surowiec dostarczany rurociągiem Przyjaźń.