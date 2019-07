"W 2018 roku PERN osiągnął 1,381 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało wzrost o 24% wobec roku 2017 (1,251 mld zł)" - poinformował prezes PERN Igor Wasilewski na konferencji prasowej w Gdańsku.

Wynik EBITDA operatora poprawił się o 33% do 679 mln zł, a wynik netto wzrósł o 38% r/r do 423 mln zł, w porównaniu do odpowiednio: 608 mln zł i 362 mln zł w 2017 roku.