PERN odda 128 tys. m3 pojemności magazynowych w I połowie br.

"Budowa nowych zbiorników jest wynikiem oczekiwań rynkowych. W związku z uszczelnieniem obrotu paliwami, w naszym kraju skokowo wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw. W latach 2016-2018 w Polsce odnotowano dynamiczny wzrost rynku paliwowego, będący efektem wprowadzonych przez polski rząd regulacji prawnych. Chodzi o tzw. pakiet paliwowy, energetyczny i transportowy. Przepisy te ograniczyły nielegalne dostawy paliw płynnych do Polski" - czytamy w komunikacie.

Rozbudowa pojemności magazynowych w obszarze paliw to jedno z kluczowych założeń strategii PERN do 2022 roku. Program inwestycyjny o wartości ok. 2,7 mld zł w latach 2018-2022 obejmuje m.in. rozbudowę pojemności magazynowych na paliwa o 320 tys. m3 .