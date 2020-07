PERN: Plan przeznaczenia 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 r. niezagrożony

Dotyczy to trzech zbiorników po 100 tys. m3 i jednego 45 tys. m3 na ropę w Terminalu Naftowym Gdańsk, gdzie termin oddania zbiorników do użytku przypada na październik 2020 roku, a także bazy paliw w Boronowie, gdzie zbiornik 10 tys. m3 ma zostać wybudowany do końca tego roku.