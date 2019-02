PERN: Ruszają prace przy rozbudowie terminalu naftowego w Gdańsku

"Dzięki temu projektowi pozyskamy łącznie blisko 400 tys. m? nowych pojemności. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne naszym klientom, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską" - podkreślił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, cytowany w komunikacie.