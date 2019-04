PERN: Trwają przygotowania do wykonania fundamentów zbiorników TNG w Gdańsku

"Palowanie pod pierwszym zbiornikiem o pojemności 100 tys. m3 już się zakończyło. W tym procesie wykorzystano 1100 sztuk betonowych pali do głębokości 22 m" - czytamy w komunikacie.

Dzięki temu projektowi PERN zwiększy posiadane pojemności magazynowe na ropę o 390 tys. m3. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne klientom PERN, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską.