PFR chce z partnerami zainwestować w DCT Gdańsk ok. 2 mld zł w cztery lata

"To nie tylko nabycie udziałów, ale też to, co jest misją PFR - czyli rozwój i nowe inwestycje. Zakładamy, w perspektywie najbliższych 4 lat jako konsorcjum zainwestujemy blisko 2 mld zł w rozbudowę DCT. W perspektywie 2021 r. chcemy, by terminal osiągnął łączną przepustowość 3 mln kontenerów, a w kolejnych latach planujemy budowę Terminala 3, dzięki czemu w roku 2024-2025 DCT uzyskałoby łączną przepustowość 4,5 mln TEU i z pewnością byłby to nr 1 port kontenerowy na Bałtyku" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.