PFR:Nabór do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego do 15 II

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosił nabór do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego, podał PFR. Projekt skierowany jest do małych, średnich i dużych firm, które chcą rozwijać swoją działalność, są zainteresowane rozpoczęciem lub wzmocnieniem obecności na rynkach zagranicznych bądź rozważają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Nabór do programu potrwa do 15 lutego 2021 r.