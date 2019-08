PFR otworzył Centralny Dom Technologii w Warszawie

"Powołując do życia Centralny Dom Technologii chcemy wspierać wszystkich w odkrywaniu i wykorzystywaniu szans, jakie dają nowe technologie oraz pokazać ile wnoszą do naszego codziennego życia oraz do gospodarki. Kompetencje cyfrowe rozwijane w CDT będą sprzyjać umiejętności dostosowania się do postępujących zmian na rynku pracy. Czasem brakuje wiedzy, jak w kreatywny sposób wykorzystać daną umiejętność w zupełnie innym obszarze. Chcemy to zmienić. W Centralnym Domu Technologii dorośli rozwiną kompetencje cyfrowe, a dzieci nauczą się, jak wykorzystywać wiedzę w praktyce. Dzięki temu będziemy kształtować przyszłych innowatorów - fundament rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o nowe technologie. CDT to jednocześnie przestrzeń do rozwoju i promocji dla innowacyjnych polskich przedsiębiorców czy start-upów, które odniosły międzynarodowy sukces" - powiedział Borys podczas otwarcia.