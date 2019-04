PGE Nowa Energia obejmie 1 875 000 akcji 4Mobility po 8 zł za szt.

"Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie informuje [...], iż w dn. 24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy spółką, PGE Nowa Energia sp. z o.o. (inwestor) oraz Pawłem Błaszczakiem, EFF B.V i Still Water Financial Services OÜ, posiadających w dniu zawarcia umowy łącznie 1 455 134 akcji, co stanowi 82,3% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz mających prawo do 1 455 134 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, stanowiących 82,3% w ogólnej liczbie głosów (akcjonariusze historyczni)" - czytamy w komunikacie.