PGE Ventures zainwestował w startup ConnectPoint

ConnectPoint jest dostawcą i integratorem rozwiązań z unikalną na rynku wiedzą branżową. Dostarcza sprawdzone rozwiązania partnerów i produkty własne służące do gromadzenia, czyszczenia i analizowania danych. Tworzy algorytmy do predictive maintanence, zdalnej kontroli produkcji oraz optymalizacji procesu produkcji i dystrybucji. Otrzymane analizy i raporty znacząco poprawiają efektywność operacyjną klientów i przyśpieszają procesy decyzyjne. Spółka stworzyła dla klientów m.in. systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektrociepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie. Rozwiązania ConnectPoint umożliwiają zwiększenie efektywności systemów produkcji i dystrybucji energii, co w konsekwencji pozwala zmniejszyć koszty operacyjne oraz ograniczyć emisję CO2 przez duże koncerny energetyczne.