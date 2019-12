PGE Ventures zainwestował w startup PySENSE

PySENSE zajmuje się dostarczaniem autonomicznych urządzeń komunikacyjnych przeznaczonych do zdalnego odczytu danych pomiarowych z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Spółka uczestniczy w projektach realizowanych przez dużych operatorów oraz współtworzy laboratoria Internetu Rzeczy badając i testując wraz z partnerami najnowsze technologie komunikacyjne wykorzystywane m.in. w energetyce, poinformowano.

Spółka została zaproszona przez PGE Systemy do wspólnej realizacji pilotażu wdrożenia specjalnej sieci dla energetyki opartej o technologię LTE450. Spółka dostarczyła zbudowane specjalnie z myślą o tym projekcie urządzenia komunikacyjne oraz aktywnie uczestniczyła w testach technologii, podano również.

"Uruchamiana w Polsce łączność specjalna dla energetyki w standardzie LTE450 plasuje nas w europejskiej czołówce inteligentnych, bezprzewodowych rozwiązań nie tylko na potrzeby łączności dyspozytorskiej, ale też m.in. automatyzacji sieci, co upraszcza integrację przyłączanych do sieci odnawialnych źródeł energii z funkcjonującym systemem energetycznym. Jest to zarazem okazja do rozwinięcia krajowego ekosystemu firm oferujących zaawansowane technologicznie rozwiązania dla energetyki. Determinacja i kreatywność PySENSE w trakcie pilotażu kilka razy pomogła nam sprawnie rozwiązywać problemy typowe dla pionierskich przedsięwzięć" - powiedział wiceprezes PGE Systemy Michał Kot, cytowany w komunikacie.

"Od samego początku działalności kładziemy nacisk na profesjonalną realizację projektów, tak aby ich wyniki były zbieżne z oczekiwaniami naszych partnerów. Wdrażamy rozwiązania z zakresu najnowszych technologii komunikacyjnych, jak LTE-M, LTE450, Narrow Band IoT, LWm2m czy eUICC, współpracując przy tym z liderami wyznaczającymi trendy na rynku. Konsekwentnie realizowana przez nas strategia zaowocowała podpisaną właśnie umową inwestycyjną z FIZAN PGE Ventures" - dodał prezes PySENSE Artur Wróbel.

PySENSE to kolejny startup z obszaru zaawansowanych technologii, który dołącza do zarządzanego przez PGE Ventures portfela inwestycyjnego.

"Połączenie kapitału i możliwości przeprowadzenia pilotażu to wartość naszego smart money, które chcemy przekazać PySENSE. Liczymy, że kapitał pomoże spółce rozwinąć produkty i zwiększyć ich sprzedaż na polskim i zagranicznym rynku. Dostrzegamy również synergię we współpracy z PySENSE, co powinno istotnie przyczynić się do zwiększenia skali sukcesu tego startupu, ale również pomóc Grupie PGE w zaimplementowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i komunikacji" - powiedział prezes PGE Ventures Piotr Czak, również cytowany w komunikacie.

Pozyskane przez PySENSE finansowanie zostanie przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój spółki, m.in. uruchomienie nowych kanałów sprzedaży w Polsce oraz krajach UE, podsumowano.

"Fakt dołączenia do portfela startupów PGE uwiarygadnia naszą strategię i pozwoli na jej realizację w szerszym spektrum" - dodał Wróbel.

PGE Ventures to powołany w ramach grupy kapitałowej PGE fundusz corporate venture capital, którego celem jest inwestowanie w startupy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową dostępną m.in. w programach PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami przeznaczonymi na projekty, które posiadają strategiczne znaczenie dla grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości. W portfelu inwestycyjnym PGE Ventures znajdują się spółki: PiMerge, Scanway, Abyss Glass, Lerta, Altlight i IC Solutions.. Fundusz planuje zainwestować ok. 100 mln zł w 30 podmiotów do 2025 r.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

