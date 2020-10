PGNiG: Gaz kupiony od Orsted będzie transportowany m.in. przez Baltic Pipe

Dodał, że umowa pozwoli na sprowadzenie ok. 6,4 mld m3, czyli ok. 70 TWh gazu od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r.

"Oznacza to, że w skali roku to będzie dodatkowe 1 mld m3 gazu sprowadzonego do Polski, co będzie zapewniało nam i dywersyfikację dostaw, i zwiększenie bezpieczeństwa" - podsumował prezes.