PGNiG odebrało czwartą dostawę LNG w stacji przeładunkowej w Kłajpedzie

Ładunek o wielkości ok. 3 000 m3 LNG dotarł do stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta, której wyłącznym użytkownikiem od kwietnia 2020 roku jest PGNiG. Od tego czasu wyjechało stamtąd już do odbiorców ponad 4 tys. ton LNG w cysternach samochodowych, podano w komunikacie.