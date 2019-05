PGNiG przedłużyło umowy na dostawy gazu dla spółek Grupy Azoty do września 2022

"Współpraca z PGNiG to dla Grupy Azoty gwarancja bezpieczeństwa i ciągłości dostaw. Grupa Azoty - największy krajowy konsument gazu - zawiera ten kontrakt jako zintegrowana grupa kapitałowa, a to oznacza, że uzyskujemy efekt synergii, a co za tym idzie, optymalizację kosztów. To jeden z wielu przykładów pokazujących, że strategiczna konsolidacja zakładów wielkiej syntezy chemicznej w ramach Grupy Azoty ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego rynku chemicznego. Wyrażam satysfakcję, że będziemy z PGNiG kontynuować współpracę na korzystnych dla Grupy Azoty warunkach" - dodał wiceprezes Grupy Azoty Mariusz Grab.