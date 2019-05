PGNiG Termika ma porozumienie ws. rozwoju jednostek wytwórczych w Przemyślu

"Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Przemyśla, w tym produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w mieście" - czytamy w komunikacie.

Program modernizacyjny-inwestycyjny w Ciepłowni Zasanie ma na celu jej dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (dyrektywa MCP). W porozumieniu zawarto również zapis o szczególnym zwróceniu uwagi przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych na aspekt końcowej, konkurencyjnej ceny ciepła dla jego odbiorców. Celem PGNiG Termika jest zapewnienie dostępu do ciepła systemowego jak największej grupie mieszkańców Przemyśla, podkreślono.