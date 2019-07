PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym

"Po doprowadzeniu do fazy zagospodarowania złoża postanowiliśmy skupić się na naszej podstawowej działalności - poszukiwaniu - i wrócić do rozwoju innego ważnego dla nas projektu na złożu Grosbeak. PL636 była pierwszą koncesją Wellesley na norweskim szelfie i jesteśmy dumni z naszego udziału w poszukiwaniu, odkryciu i zaplanowaniu jej eksploatacji. Uznaliśmy, że na etapie bliskim rozpoczęcia produkcji to PGNiG będzie najlepszym nowym właścicielem udziałów w koncesji. Wierzę, że ich bogate doświadczenie przyczyni się do dalszego rozwoju złoża Duva. Życzę powodzenia PGNiG i innym partnerom na tym złożu w doprowadzeniu go do fazy produkcyjnej. Dziękuję zespołowi PGNiG za współpracę przy tej transakcji i mam nadzieję na współpracę w przyszłości. Jesteśmy pewni, że Norweski Szelf Kontynentalny ma w sobie potencjał do kolejnych wysokiej jakości komercyjnych odkryć w kolejnych latach" - powiedział prezes Grupy Wellesley Chris Elliott, cytowany w komunikacie.