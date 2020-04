transport 1 godzinę temu

PGZ przekazała ok. 1 mln zł na walkę z epidemią oraz maski, gogle i kombinezony

Spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) przekazały kilkaset tysięcy masek, gogli, kombinezonów i artykułów pierwszej potrzeby na walkę z epidemią koronawirusa, podała PGZ. Z kolei przekazywane środki finansowe przeznaczane są na zakup respiratorów i niezbędnych do funkcjonowania szpitali zakaźnych rzeczy. Do tej pory wartość udzielonego wsparcia wyniosła ok. 1 mln zł.