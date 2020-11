Philip Morris: T. Szpyt został dyrektorem ds. operacyjnych centrum produkcyjnego

Tomasz Szpyt przejął obowiązki dyrektora ds. operacyjnych 1 listopada br. Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i przywódczych w obszarze produkcyjnym, łańcucha dostaw i operacyjnym w Polsce, Holandii, na Ukrainie, w Czechach, Nigerii i Niemczech. Do Philip Morris dołączył z Procter & Gamble, gdzie bezpośrednio kierował największą fabryką podległej mu grupy biznesowej, ulokowaną w Niemczech, a pośrednio zarządzał także innymi fabrykami w ramach kierowanej przez niego grupy biznesowej w USA, Singapurze i Meksyku, podano.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju oraz jednym z największych pracodawców, zatrudniającym ok. 7 000 pracowników na terenie całego kraju. Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70% produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 3 mld zł.