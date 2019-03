PHN oczekuje porozumienia ws. objęcia akcji przez Skarb Państwa za kilka tygodni

"W tej chwili negocjujemy ze Skarbem Państwa porozumienie, które nie oznacza zamknięcia transakcji, a sposób dojścia do niego. Realizacja transakcji wymaga due diligence, wymaga wyceny wszystkich spółek (w tym naszej), tak by zrobić to transparentnie z zabezpieczeniem interesu wszystkich akcjonariuszy. Porozumienie będzie gotowe ciągu kilku tygodni, a proces due diligence zajmie kolejne tygodnie, miesiące. List intencyjny określa, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca III kw., będziemy chcieli zrobić to szybciej" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

"Obie te spółki mają pozytywną sytuację finansową" - dodał Mazurek, pytany o wyniki Chemobudowy i CBPG.

Zarząd poinformował, że Chemobudowa osiąga rząd wielkości 170-180 mln zł przychodów rocznie i dodatnie rentowności.

"Będziemy szanować jej odrębność i nie stanie się z automatu wykonawcą wszystkich naszych projektów budowlanych. [Pozyskanie Chemobudowy] to element poszukiwania marży na szeroko rozumianym rynku nieruchomościowym" - powiedział prezes.

Natomiast w odniesieniu do CBPG wskazał, że według jego wiedzy niewynajęte jest w nim ok. 2 tys. m2 z ok. 17 tys. m2 i jest to dochodowe przedsięwzięcie.

"Widzimy potencjał do rozwoju, po inwestycji w standard może być to obiekt bardziej efektywny" - dodał Mazurek.

W marcu PHN podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu rozpoznanie możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do Skarbu Państwa akcji spółek Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach.

W ramach podjętej współpracy strony miały dążyć do wypracowania modelu i harmonogramu działania oraz jego szczegółowych zasad, a także warunków umów, których realizacja nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia lub umowy. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, strony zadeklarowały dążenie do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji procesu do końca III kwartału 2019 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

