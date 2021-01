Photon Energy debiutuje na giełdzie. To kolejna zagraniczna spółka na GPW

Rok 2020 nie obfitował w wiele debiutów na warszawskiej giełdzie, choć końcówka grudnia była pod tym względem bardziej intensywna. Inwestorom dość szybko przyszło też witać nową spółkę w nowym roku. We wtorek ruszyły na głównym rynku GPW notowania Photon Energy.

Grono spółek z warszawskiej giełdy powiększyło się do 433, a Photon Energy jest nr. 50 na liście zagranicznych podmiotów. Firma ma swoją siedzibę w Amsterdamie. Reprezentuje szeroko rozumiany sektor energetyki z odnawialnych źródeł. Dostarcza rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych (paneli słonecznych).

Przed debiutem szacowana przez giełdę wartość spółki wynosiła niecałe 710 mln zł. To przy założeniu, że jedna akcja warta jest 11,83 zł. Tymczasem po 30 minutach od startu sesji na GPW były warte około 15,10 zł.

Nie oznacza to jednak, że w debiucie notowania wzrosły o 28 proc. Kurs 11,83 zł to średnia z notowań na giełdzie NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu na głównym rynku GPW.