PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr.

"W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2019 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 250,3 mln zł, co oznacza wzrost w wartościach bezwzględnych o ponad 47,7 mln zł, tj. o 23,6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2018. W porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku detaliczna sprzedaż ogólnodostępna spadła o 8%, natomiast detaliczna sprzedaż wolnocłowa oraz sprzedaż hurtowa i shipchandling wzrosły odpowiednio o 36% i 9%. Wzrost przychodów ze sprzedaży w roku 2019 wynikał głównie z otwarcia sklepów i wznowienia działalności na lotnisku Chopina w Warszawie. Jednocześnie emitent wskazuje, iż opóźnienia w otwarciach sklepów na lotnisku Chopina zbiegły się w czasie w okresem wysokiego sezonu ruchu lotniczego czego efektem było uzyskanie wyższych przychodów, chociaż w ujęciu r/r, to na poziomie niższym od oczekiwanych przez zarządu spółki. Powyższe w ocenie zarządu spółki może negatywnie wpłynąć na perspektywę wyników w kolejnych miesiącach, które uznawane są za posezonowe" -

czytamy w raporcie.