PIE: Prawie połowa firm korzysta z ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych

"Z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych w KUKE S.A. gwarantowanych przez Skarb Państwa korzystało 17,4% producentów-eksporterów z sekcji przetwórstwa przemysłowego, ankietowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Był to odsetek ok. 2,5-krotnie wyższy niż w przypadku kredytów eksportowych w BGK (7,3%) i ok. 3,5-krotnie wyższy niż w przypadku dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (4,9%)" - czytamy dalej.