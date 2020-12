PKN Orlen chce mieć docelowo ponad 50 stacji tankowania wodoru

"Pierwszym wodorem jakości automotive w Grupie PKN Orlen będziemy dysponowali już pod koniec 2021 roku, trwają prace nad węzłem do oczyszczania wodoru i hubem wodorowym w Trzebini. Docelowo chcemy mieć powyżej 50 stacji tankowania wodoru" - powiedział Jóźwiak podczas IV Kongresu Innowacji w Energetyce.

Jak dodał, dwa kolejne huby wodorowe w Grupie Orlen powstaną we Włocławku do końca 2022 roku i w Płocku do końca 2023 roku.