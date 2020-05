PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

"Odpisy to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN Orlen. To efekt trudnej sytuacji branży w związku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanych m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym czasie największe spółki z branży paliwowo-energetycznej" - czytamy w komunikacie.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kw. 2020 r. ujęte zostaną odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Grupy Orlen Upstream w wysokości ok. - 500 mln zł. W związku z niskimi cenami surowca i gotowych produktów naftowych w sprawozdaniu skonsolidowanym odpisami objęte zostaną również zapasy grupy w wysokości ok. - 2 mld zł (w tej kwocie 1 mld zł dotyczy PKN Orlen i zostanie ujęty w raporcie jednostkowym), podano także.

"To największa w kraju firma, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników, z których ponad 90% to mieszkańcy Możejek i okolicznych miejscowości. To także największy na Litwie eksporter i podatnik, który odpowiada za 15% wpływów do krajowego budżetu" - podkreślono w komunikacie.