PKN Orlen i Grupa PZU powołają spółkę do zakupów marketingowych i reklamowych

PKN Orlen i PZU nie ujawniły szczegółów działalności operacyjnej nowej spółki , którą chcą powołać. Wskazały, że posiadanie wewnętrznych kompetencji do zakupu usług reklamowych wpisuje się w trendy światowe.

"Z szacunków ANA (Association of National Advertisers) wynika, że obecnie 78% marek tworzy własne wewnętrzne struktury tego typu, podczas gdy jeszcze w 2013 r. odsetek wyniósł 58%" - czytamy w komunikacie.

"Rynek reklamy ewoluuje bardzo dynamicznie i nie zamierzamy się temu biernie przyglądać. Działamy globalnie, nasze produkty oferowane są w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, a nasza detaliczna sieć sprzedaży działa nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Czechach i na Litwie, a od 2019 r. również na Słowacji. Przeniesienie kompetencji marketingowych, szczególnie w Internecie, wewnątrz grupy to przede wszystkim gwarancja spójności komunikacji, a co za tym idzie wzmacnianie siły naszych marek. Łatwiej będzie też prowadzić ewaluację realizowanych kampanii i skupiać się na najbardziej efektywnych na danym rynku narzędziach. To także nowe możliwości w budowaniu bezpośrednich relacji z naszymi klientami, głównie poprzez wykorzystanie programów lojalnościowych" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen Adam Burak, cytowany w komunikacie.