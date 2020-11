chemia 1 godzinę temu

PKN Orlen: Łącznie 195 mld zł EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wg nowej strategii

PKN Orlen planuje wzrost wyniku EBITDA grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł, zgodnie z nową strategią do roku 2030, podał koncern. Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł, a planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł.