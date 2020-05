PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

"Segment detaliczny PKN Orlen osiągnął 706 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 30 mln zł (r/r). Dobry wynik został wypracowany przy stabilnym (r/r) łącznym wolumenie sprzedaży, wzroście udziałów w rynku czeskim i stabilnych udziałach w pozostałych rynkach. W pierwszym kwartale kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba punktów gastronomicznych wzrosła o 108 i na koniec marca wynosiła łącznie 2 155, w tym 1 700 Stop Cafe w Polsce, 307 Stop Cafe w Czechach, 24 Stop Cafe na Litwie oraz 124 Star Connect w Niemczech. Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec I kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 70 stacjach, co oznacza wzrost o 55 punktów ładowania w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Kontynuowano również proces cobrandingu sukcesywnie wzmacniając ekspozycję marki Orlen w europejskiej sieci koncernu" - czytamy dalej.