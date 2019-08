PKN Orlen: Pozytywna decyzja sądu otwiera drogę do przejęcia Ruchu

"Nasza deklaracja nabycia pakietu 100% akcji Ruch pozostaje niezmienna. Decyzja sądu przybliża nas do tego celu. Przejęcie spółki Ruch to dla nas przede wszystkim ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii PKN Orlen rozwój segmentu detalicznego. Spółka ze stuletnią tradycją, jaką jest Ruch jest dzisiaj w trudnej sytuacji i wymaga restrukturyzacji. PKN Orlen ma przygotowany plan działania, który pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku. Jestem przekonany, że przy konsekwentnie realizowanym programie restrukturyzacyjnym możemy odnieść sukces. To dobra perspektywa biznesowa dla wszystkich zainteresowanych stron, również dla wydawców, którzy konstruktywnie zaangażowali się w projekt" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.