PKN Orlen przekaże Agencji Rezerw Materiałowych 5 tys. maseczek ochronnych

"W trudnym okresie, jako największa spółka z udziałem Skarbu Państwa, dokładamy wszelkich starań by zwiększać bezpieczeństwo Polaków, w tym przede wszystkim wspierać służby medyczne. Jako firma odpowiedzialna społecznie sfinansowaliśmy zakup maseczek ochronnych dla personelu medycznego, przekazujemy również Agencji Rezerw Materiałowych kolejne partie płynu do dezynfekcji rąk. Na walkę z koronawirusem przeznaczyliśmy dodatkowe 6 mln zł, systematycznie obniżamy również ceny paliw, by w przypadku osób, które muszą się przemieszczać, zachęcać je do wyboru komunikacji indywidualnej" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.