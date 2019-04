PKN Orlen sprowadza do Polski już blisko 50% ropy spoza Rosji

W ocenie Orlenu, działania podejmowane w obszarze dywersyfikacji dostaw umożliwiają uzyskanie korzystnego z punktu widzenia PKN Orlen miksu rop, prowadzącego do optymalizacji produkcji i pozytywnego wpływu na finalną jakość i cenę produktów oraz stabilność na rynku. Miesięcznie do płockiej rafinerii trafia ok. 1,4 mln ton ropy naftowej, z czego średnio ok. 700 tys. ton z kierunków alternatywnych, w tym z Arabii Saudyjskiej.

Podpisana w końcu marca umowa umożliwi zakup przez Grupę Orlen dodatkowo ok. 800 tys. ton ropy saudyjskiej, co oznacza, że wolumen sprowadzanej ropy saudyjskiej wzrośnie do ok. 400 tys. ton surowca miesięcznie. Zgodnie z kontraktem, PKN Orlen będzie mógł sprowadzić sześć ładunków saudyjskiej ropy. Wolumen będzie każdorazowo ustalany z producentem w zależności od bieżących potrzeb koncernu. W zależności od potrzeb surowiec będzie dostarczany do Naftoportu w Gdańsku lub terminalu w Butyndze na Litwie. Z kolei w ramach terminowej umowy handlowej, PKN Orlen zagwarantował odbiór całości, czyli do 160 tys. ton miesięcznie ciężkiego oleju opałowego z rafinerii w Możejkach, przeznaczonego do sprzedaży morskiej. W ten sposób zabezpieczono fizyczną sprzedaż produktu w początkowym okresie perturbacji rynkowych związanych z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 roku nowych globalnych regulacji dla paliw bunkrowych, ograniczających zawartość siarki - IMO 2020. Ich wprowadzenie ma bowiem wpływ na popyt na ciężki olej

opałowy sprzedawany przez litewską spółkę Grupy Orlen.