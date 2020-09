PKN Orlen uruchomi w Czechach dwie pierwsze stacje tankowania wodoru w 2021 r.

"Transformacja energetyczna jest koniecznością, a my chcemy być jej liderem w Polsce i Europie Środkowej. Wyzwania związane z nią, w tym z globalnym trendem nowej mobilności zamierzamy wykorzystać również biznesowo. W kolejnych latach zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Mamy konkretny plan działania. Będziemy m.in. rozwijać paliwa alternatywne i technologie niskoemisyjne. Bez wątpienia w przyszłości wodór będzie istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, dlatego z determinacją intensyfikujemy prace w tym obszarze, także na naszych zagranicznych stacjach" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wodór jest bezpieczny i przyjazny środowisku. Pozyskuje się go m.in. z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii, ale także można go pozyskać z biomasy, zaznaczono.

"Pojazdy napędzane wodorem to przyszłość motoryzacji, między innymi ze względu na krótki czas tankowania czy nieskomplikowany technicznie sposób magazynowania i przewożenia wodoru. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z władzami Pragi, województwa środkowoczeskiego i usteckiego w sprawie jego wykorzystania w transporcie publicznym w Czechach. Jesteśmy też w stałym kontakcie z producentami samochodów napędzanych wodorem, co w przyszłości może zaowocować współpracą i ciekawymi projektami" - dodał prezes Unipetrolu - czeskiej spółki z Grupy Orlen - Tomasz Wiatrak.

Punkty tankowania wodoru w pierwszej kolejności powstaną na stacjach paliw Benzina-Grupa Orlen w Pradze (w dzielnicy Barrandov) i w Litvínovie. Będą one zaopatrywane w wodór wytwarzany podczas przerobu ropy naftowej w rafineriach Unipetrolu w Litvínovie i Kralupach nad Wełtawą. Budowę stacji tankowania, na zlecenie Unipetrolu, wykona Grupa Bonett - największy dostawca stacji paliw alternatywnych w Europie Środkowej i drugi co do wielkości sprzedawca CNG w Czechach. Grupa działa na rynku czeskim, polskim i słowackim, koncentrując się na inwestycjach, prowadzeniu i dostawach stacji paliw alternatywnych, wynika także z komunikatu.