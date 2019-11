PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

"Wypracowany za 3 kwartały 2019 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 308 mln zł, co oznacza wzrost o 21,1% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany był przez:

3) poprawę wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 90 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,51%.

Marża odsetkowa za 3 kwartały br. wzrosła o 0,04 pkt proc. r/r do 3,44%, koszt ryzyka zmniejszył się w tym okresie o 0,44 pkt proc. do -0,51%. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości spadł do 4,3% z 4,9% rok wcześniej.