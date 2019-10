PKO BP szacuje, że liczba aplikacji IKO sięgnie 4,25 mln na koniec 2019 r. 

"Wydaje się, że jeżeli będziemy rośli w takim tempie jak dotychczas, to na koniec tego roku będziemy mieli 4,25 mln aplikacji, co czyni nas największym bankiem mobilnym w Polsce, ale także prawdopodobnie i w tej części Europy" - powiedział dyrektor departamentu usług cyfrowych w PKO BP Michał Macierzyński podczas konferencji prasowej.

"To był dla nas też rok wspierania sprzedaży w kanale mobilnym. Celem jest, by klient mógł kupić w kanale mobile te same usługi, jakie są dostępne w oddziale i jesteśmy już blisko jego osiągnięcia. Wdrożyliśmy w IKO bilety komunikacji miejskiej i stajemy się istotnym graczem - potrafimy sprzedać 13 tys. biletów komunikacji miejskiej dziennie. W ostatnim miesiącu zostało kupionych 242 tys. biletów" - podkreślił.

Dodał, że już kilkaset tysięcy klientów MSP korzysta z IKO. "Widzimy, że można liczyć na duże wolumeny, a przedsiębiorcy lubią, by to wszystko się działo szybko" - zaznaczył.

PKO BP podał, że łącznie w ciągu 6 lat klienci wykonali za pomocą IKO blisko 290 mln transakcji mobilnych. Aplikacja jest używana najczęściej do dokonywania przelewów, płatności w internecie oraz płatności zbliżeniowych. Dziś klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo, korzystający z IKO, płacą w internecie co pół sekundy, w każdej minucie zlecają 140 przelewów, co godzinę logują się do aplikacji blisko 100 tys. razy.