PKO BP udostępnił usługę wideodoradcy dla klientów indywidualnych

Rozmowa wideo z doradcą PKO może odbyć się w dni robocze w godzinach 9-17. Chcąc z niej skorzystać, należy wejść na stronę w serwisie internetowym banku i skorzystać z linku do krótkiego formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić. Na podany adres, zamawiający rozmowę otrzymuje email z linkiem do przeprowadzenia testu połączenia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami z e-maila i sprawdzić, czy link działa na urządzeniu, z którego dokonywane jest połączenie. Może to być komputer stacjonarny/laptop lub smartfon z przeglądarką internetową (zalecany Chrome) czy aplikacją Google Meet. Przed zaplanowaną wideokonferencją z doradcą, na wskazany numer telefonu przyjdzie SMS, a na adres poczty elektronicznej e-mail z prośbą o dołączenie do spotkania, z linkiem do połączenia wideo, wyjaśniono.