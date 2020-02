PKO BP we współpracy z OCK udostępnił usługę dla firm 'Dysk w chmurze'

Dysk w chmurze zapewnia użytkownikowi pełną prywatność, bezpieczeństwo - dostęp do plików jest szyfrowany kodem - i intuicyjny sposób obsługi. W ramach pilotażu klienci mogą korzystać z dysku o pojemności 100 GB. Usługa jest bezpłatna przez pierwsze 3 miesiące. Dzięki Dyskowi w chmurze firma nie musi utrzymywać sprzętu przechowującego dane, optymalizując koszty i procesy. Przedsiębiorca może zarządzać dostępem do danych udostępniając pliki tylko wybranym osobom. W razie potrzeby dysk online można wykorzystać jako element większej architektury IT, podano także.