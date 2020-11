PKO Leasing i ARP Leasing mają porozumienie w ramach 'tarczy' dla transportu

"Program tarczy antykryzysowej to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. ARP Leasing w ramach tarczy udziela wsparcia poprzez refinansowanie leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z szeroko rozumianego sektora transportu drogowego oraz firm wykorzystujących środki transportu do logistyki własnej. PKO Leasing z racji skali swojego działania, jest stroną umów leasingu zawartych z przedsiębiorcami, którzy mogą kwalifikować się do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach naszych instrumentów. Poprzez współdziałanie z liderem rynku chcemy zwiększyć zasięg potencjalnego oddziaływania" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, cytowany w komunikacie.

Koncepcja współdziałania ARP Leasing z głównymi graczami rynku leasingowego w Polsce w zakresie refinansowania leasingów środków transportu ciężkiego powstała w wyniku wiosennego lockdownu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy korzystający z finansowania środków transportu wykorzystywanego w przewozach towarowych i osobowych leasingiem zaczęli mieć problemy ze spłatą rat. Dla wielu firm z tych branż możliwość karencji lub zawieszenia spłaty finansowania, okazały się jedyną szansą na uratowanie działalności i przetrwanie firmy w perspektywie najbliższych miesięcy. Zawarte właśnie porozumienie z PKO Leasing jest kolejną umową o współpracy, po Millennium Leasing, którą podpisała spółka ARP Leasing w zakresie sektorowego refinansowania umów leasingowych, podano także.

"Obecna rzeczywistość wymaga nadal niestandardowych rozwiązań, także w kontekście planowania i przygotowania się do działań w nadchodzącym roku. Już teraz widzimy zwiększone zainteresowanie naszymi instrumentami, które jeszcze w połowie roku przedsiębiorcy pozostawiali sobie niejako w odwodzie. To wynika zapewne z nieco innego niż wstępnie zakładano scenariusza związanego z systematycznym odmrażaniem gospodarki determinowanego trwająca pandemią, ale też dobiegających końca sześciomiesięcznych 'wakacji' leasingowych w firmach komercyjnych. Dzięki uzgodnionym zasadom współpracy z PKO Leasing, będziemy pozostawali w gotowości dla wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacjach, kiedy wspólnie stwierdzimy, że będzie to optymalna ścieżka pomocy dla utrzymania bądź powrotu ich potencjału gospodarczego i zdolności nabywczych. Przedsiębiorcy w takich sytuacjach będą mogli liczyć na spójne i partnerskie podejście naszych spółek w zasadach ubiegania się i skorzystania z refinansowana dotychczasowych umów

leasingowych" - dodał prezes ARP Leasing Wojciech Miedziński.

"Branża leasingowa finansuje istotne gałęzie gospodarki. Porozumienie podpisane z ARP Leasing w ramach oferowanego przez ARP instrumentu wsparcia tarczy antykryzysowej pomoże przedsiębiorcom najbardziej dotkniętym przez pandemię COVID-19 zachować płynność finansową. To ważne, by wspierać biznes szczególnie w tak trudnym dla prowadzenia działalności gospodarczej okresie. Wypracowane rozwiązania umożliwią klientom wybranych branż skorzystanie z dodatkowych instrumentów finansowych stabilizujących ich sytuację ekonomiczną. Cieszę się, że łączymy nasze kompetencje, by jeszcze w tym roku zapewnić przedsiębiorcom wsparcie i większe bezpieczeństwo działania" - zakończył prezes PKO Leasing Paweł Pach.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.

Tagi: finanse, bankowość, transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące