PKP Cargo: AWT Rekultivace ma zamówienie na budowę syst. kanalizacyjnego w Olzie

W ramach zamówienia "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, Olza - III Etap" powstanie ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowana zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony zostanie remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej.