PKP Cargo Connect finalizuje rozmowy ws. przewozów intermodalnych na Ukrainę

"Spółka PKP Cargo Connect, należąca do Grupy PKP Cargo, prowadzi rozmowy w celu uruchomienia przewozów intermodalnych na Ukrainę z wykorzystaniem przeładunków na terenie terminala w Medyce. Spółka odpowiadać będzie za transport do Polski przez przejście graniczne w Medyce i dalej na Zachód Europy oraz w kierunku odwrotnym. Współpraca z ukraińską spółką odpowiedzialną za negocjacje z ramienia Kolei Ukraińskich - CTS Liski (powołana do zarządzania i rozwijania przewozów kontenerowych i innych usług logistycznych oraz odpowiedzialna za zagraniczną ekspansję przewoźnika) to efekt ubiegłorocznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie i rozmów z branżą kolejową, które zostały podjęte przez Grupę PKP Cargo" - czytamy w komunikacie.