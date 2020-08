PKP Cargo odebrało kolejnych 21 platform kontenerowych

"W sumie od początku realizacji projektu zasób platform kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP Cargo powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns. W ramach podpisanej w marcu 2019 r. umowy z firmą Tatravagónka PKP Cargo zamówiło łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach i długościach ładunkowych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r." - przypomniano w komunikacie.