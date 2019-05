PKP i Chełm chcą powołać spółkę PKP Linia Chełmska Szerokotorowa

"Lokalizacja Chełma daje miastu potencjał do tego, aby w jego regionie mogła działać spółka do przewozu i przeładunku towarów po szerokotorowej linii kolejowej biegnącej od pobliskiej granicy z Ukrainą. Zależy nam na wspieraniu rozwoju wschodniej części kraju. W ten sposób PKP S.A. wpisuje się w rządową strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. Możemy to osiągnąć m.in. dzięki potencjałowi nieruchomości należących do Polskich Kolei Państwowych" - dodał prezes PKP Krzysztof Mamiński.