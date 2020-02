PKP Intercity miało 1,5 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym w 2019 r.

"Jeżeli chodzi o połączenia zagraniczne, to współpracując z innymi przewoźnikami, jeździmy do Czech, na Słowację, do Niemiec, na Węgry, do Austrii. Jeździmy na Białoruś, jeździmy do Rosji, na Ukrainę. I tutaj również widzimy dynamikę zwiększenia liczby pasażerów. W ubiegłym roku przewieźliśmy 1,5 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym, to jest o 50% więcej niż analogicznie 4 lata temu" - powiedział Resmer w rozmowie z ISBnews.TV, podczas II Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie.