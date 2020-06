PKP LHS ma zgodę na powołanie spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa

Nowa spółka będzie zarządzać infrastrukturą oraz prowadzić przewozy linią szerokotorową nr 63 o długości 30,452 km od Dorohuska do Naftobazy w Zawadówce. Dodatkową korzyścią będzie uzyskanie przez PKP LHS efektów synergii dzięki możliwości optymalizacji przewozów przez przejścia graniczne z Ukrainą w Hrubieszowie i w Dorohusku.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1 520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 o długości ok. 400 km umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy.