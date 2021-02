PKP LHS przewiózł 3 060 TEU na trasie Chiny - Polska w 2020 r.

"W ciągu roku na nowej trasie z Chin do Sławkowa spółka PKP LHS uruchomiła 40 pociągów, przewożąc łącznie 3 060 TEU. Brak konieczności przeładunku na granicy oraz dedykowana do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiają osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: ok. 12 dni z Xi'an do Euroterminala Sławków. W grudniu 2020 r. uruchomione zostało kolejne połączenie z Chongqing" - czytamy w komunikacie.

Do otwartego w styczniu 2020 r. połączenia z Xi'an w środkowych Chinach dołączył pociąg z miasta Chongqing, położonego blisko 800 km dalej na południe. Oprócz trasy przez Rosję i Ukrainę (stacja graniczna Suzemka), PKP LHS, we współpracy z partnerami uruchomiła również nową trasę do stacji Sławków LHS przez Białoruś (przejście graniczne Goryn - Udrytsk), dodano.

"Nasze wieloletnie starania dywersyfikacji przewozów przynoszą teraz owoce. Coraz więcej operatorów logistycznych korzysta z trasy szerokotorowej, która umożliwia przeładunek w przemysłowym sercu Polski. Pozwala to transportować towary w rekordowym czasie. Na naszą korzyść przemawiają również rosnące stawki frachtu morskiego na trasach z Azji. Przewidujemy, że udział tego segmentu będzie sukcesywnie wzrastał, ze względu na poszukiwanie przez gestorów ładunków szybkich i pewnych tras" - skomentował prezes Zbigniew Tracichleb, cytowany w komunikacie.

PKP LHS (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa) zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii nr 65, oferuje usługi przewozowe i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia nr 65 to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1 520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Linia nr 65 o długości ok. 400 km umożliwia transport towarów bez konieczności ich przeładunku na granicy.

transport logistyka giełda