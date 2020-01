PL Group wniosła działalność marek własnych do odrębnych spółek

Spółki będą kontynuowały działalność odpowiednich marek własnych. PLD będzie zarządzać marką PLDETAILING, działającą w obszarze detailingu i modyfikacji wizualnej aut. Z kolei PLCFM będzie odpowiadać za rozwój aplikacji do zarządzania flotą PLCFM, stanowiącej technologiczny segment PL Group, wyjaśniono w komunikacie.

"W przypadku PLD Sp. z o.o. aktualnie wszystkie udziały posiada PL Group, które wniosło do spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) wycenioną na kwotę 1,16 mln zł. Udało nam się także pozyskać zewnętrznego inwestora, który poprzez wkład pieniężny w wysokości 473 tys. zł obejmie przyszłą emisję udziałów, w wyniku czego będzie posiadał 49% udziałów w spółce. Dodatkowo następstwem umowy z inwestorem będzie, w najbliższych dniach, podpisanie umowy najmu lokali przy ul. Łopuszańskiej, gdzie planujemy stworzyć najnowocześniejszy salonu detailingu w Polsce" - powiedział prezes Sebastian Albin, cytowany w materiale.

W kwestii PLCFM, PL Group do nowej spółki wniosło również ZCP wycenioną na kwotę 1,42 mln zł, obejmując za to 100% udziałów. Spółka będzie odpowiadała za rozwój i komercjalizację nowej aplikacji PLCFM, służącej efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów w firmach. Dodatkowo będzie posiadać szereg funkcji m.in. zarządzanie flotą, monitoring pojazdów, zgłoszenie szkód komunikacyjnych, administracja. Będzie to pierwsza takiego typu aplikacja w SalesForce, podano także.